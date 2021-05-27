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Бизнес

Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом Катара в Кыргызстане

Сегодня, 27 мая, в Бишкеке состоялась встреча президента Кыргызского футбольного союза Канатбека Маматова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в Кыргызстане Абдуллой бин Ахмедом Аль-Сулайти.

Стороны обсудили различные проекты в сфере развития футбола в нашей стране, а также возможности получения помощи от катарского правительства и различных катарских фондов в реализации проектов Кыргызского футбольного союза.

Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти отметил, что Катар готовится принять чемпионат мира — 2022 по футболу, и выразил готовность поделиться опытом в реализации различных проектов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/195417/
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