«РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам

В честь 25-летнего юбилея «РСК Банк» увеличил процентные ставки по депозитам «Сандык» для физических лиц и «Ишмер-деловой» для юридических лиц.

Процентные ставки по всем срокам в сомах и долларах США выросли на 1,25 процента.

Срочный депозит «Сандык» для физических лиц

Срочный депозит «Ишмер-деловой» для юридических лиц

Акция действует с 14 мая по 25 июля 2021 года.

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Подробная информация по процентным ставкам на сайте банка.

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