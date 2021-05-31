«РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам

В честь 25-летнего юбилея «РСК Банк» увеличил процентные ставки по депозитам «Сандык» для физических лиц и «Ишмер-деловой» для юридических лиц.
Процентные ставки по всем срокам в сомах и долларах США выросли на 1,25 процента.
Срочный депозит «Сандык» для физических лиц
Срочный депозит «Ишмер-деловой» для юридических лиц
Акция действует с 14 мая по 25 июля 2021 года.
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Подробная информация по процентным ставкам на сайте банка.
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