Как понять, что у вас дефицит витамина D?

Значение витамина D для организма гораздо шире, чем мы думаем. Он играет важную роль в регулировании многих процессов, в том числе иммунных. «Солнечный» витамин используют лейкоциты – клетки крови, которые отвечают за врожденный и адаптивный иммунитет, то есть способность организма бороться с внешними и внутренними угрозами: вирусами, бактериями и раковыми клетками. Даже при минимальном снижении уровня витамина D лейкоцитам не хватает материала для производства ферментов, при помощи которых они распознают и уничтожают угрозы, и иммунитет падает – человек начинает чаще заболевать и тратит больше времени и сил на выздоровление.

Настораживающие симптомы:

Частые простуды. Без необходимого количества витамина D лейкоциты недостаточно эффективно борются с вирусами, и организм становится более восприимчивым к инфекциям.

Плохое настроение. Витамин D влияет на уровень серотонина – «гормона счастья». Некоторые исследования выявляют связь дефицита витамина и сезонной депрессии.

Слабые кости и болезни зубов. Недостаток витамина D может приводить к остеомаляции (размягчению костей) и остеопорозу (потере костной плотности).

Боли в мышцах и судороги. Витамин D усиливает частоту мышечных сокращений и защищает их от разрывов и мелких повреждений.

Сколько витамина D нужно человеку?

Согласно клиническим рекомендациям Европейской ассоциации эндокринологов, нормальным считается уровень витамина D в крови выше 30 нг/мл, оптимальным – 40–80 нг/мл.

Профилактической дозой витамина D считается 1 000 МЕ в сутки.

Среда обитания играет большую роль при выработке организмом человека витамина D. Офисные работники, например, в основном проводят больше времени в закрытых помещениях, относятся в группе риска по дефициту витамин D.

Эффективно восполнить нехватку витамина можно с помощью продуктов питания. И конечно, остаются лекарственные средства витамин D, которые в профилактических целях нужно принимать вне зависимо от сезона.