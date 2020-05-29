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Бизнес

Как MegaCom помог кыргызстанцам в период ЧП — интервью с Акылбеком Жамангуловым

MegaCom как социально-ответственная компания одной из первых внедрила ряд актуальных решений, направленных на обеспечение населения Кыргызстана надежной связью и активную помощь государству в связи с коронавирусом. О том, какие инициативы реализовала компания, рассказал генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов.

— Сотовый оператор MegaCom приложил максимум усилий для поддержания бесперебойной работы сети и обеспечения абонентов мобильной связью и интернетом. ЗАО «Альфа Телеком» в период ЧП обеспечило бесплатной связью врачей по линии Минздрава, медиков Государственной пограничной службы, сотрудников МЧС КР и работников штаба при мэрии Бишкека. Кроме того, MegaCom обеспечил транспортом медработников столицы, задействованных в оказании помощи населению.

Компания выделила ролл-мобили для информирования населения о COVID-19. Также был открыт бесплатный дозвон на номера горячих линий по вопросам эпидемиологической ситуации в КР.

Мы обнулили трафик при использовании сервисов интернет-банкинга, предоставили бесплатный доступ к электронному кошельку MegaPay и аналогичным сервисам комбанков, чтобы абоненты имели возможность оплатить покупки, коммунальные платежи и прочее онлайн.

— Правда ли, что компания внедрила бесконтактные услуги?

— MegaCom запустил бесплатную доставку SIM-карт по всей стране и предусмотрел возможность подключения eSIM. Компания позаботилась и о тех, кому необходимо выбраться по неотложным делам, запустив в приложении MegaPay раздел «Маршрутные листы». В мобильном кошельке также был объявлен сбор средств на борьбу с коронавирусом. Для тех, кто в связи с новыми реалиями предпочел работать из дома, MegaCom запустил бесплатную услугу «Видеоконференцсвязь».

компании
Фото компании. Генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Акылбек Жамангулов

— Расскажите об инициативах компании, направленных на поддержку сферы образования.

— На время карантина ЗАО «Альфа Телеком» обеспечило педагогов средних школ SIM-картами, подключенными к тарифу «Мугалим 150» и пакету «Учитель», предусматривающему безграничный доступ к приложению Mega24, программам онлайн-обучения, мессенджерам и образовательным интернет-ресурсам. Учителя получили возможность пользоваться внушительным объемом интернет-трафика, а также бесплатно звонить внутри и вне сети. Школьников Кыргызстана мы подключили к бесплатному пакету «Окуучу». Выпускникам MegaCom предоставил возможность подготовиться к Общереспубликанскому тестированию в приложении Mega24 на кыргызском и русском языках. Ну а студентов республики подключили к бесплатному интернет-пакету «MegaСтудент». В общей сложности нам удалось обеспечить бесплатной связью порядка 300 тысяч человек по всему Кыргызстану.

— Не остались без внимания и рядовые кыргызстанцы!

— Понимая, что в разгар режима ЧП многим проблематично оплачивать услуги связи, MegaCom предоставил абонентам возможность звонить бесплатно — ежедневно компания начисляла 10 минут звонков внутри сети.

Также мы запустили акцию «Будь дома с MegaCom». За каждый день, проведенный в условиях самоизоляции, компания предоставляла абонентам ежедневные увеличивающиеся бонусы — бесплатные гигабайты интернета, минуты и SMS.

В конце апреля MegaCom организовал раздачу гуманитарной помощи нуждающимся в Джалал-Абадской, Нарынской, Ошской и Чуйской областях. В итоге помощь получили порядка 6 тысяч семей.

С началом священного месяца Рамазан компания предоставила всем абонентам возможность бесплатного пользования ночным интернетом на время поста и запустила в приложении Mega24 календарь Орозо. Кыргызстанцы также могли оплатить фитр-садака через приложение MegaPay.

Майские праздники ознаменовались акцией по бесплатной раздаче SIM-карт всем желающим пополнить ряды абонентов MegaCom. Традиционно в канун 9 Мая компания поздравила с 75-летием со Дня Победы 234 ветеранов и инвалидов ВОВ, а также узников концлагерей и кыргызстанцев, переживших блокаду Ленинграда. Непосредственно 9 мая наши соотечественники вместе с MegaCom стали участниками онлайн-шествия «Бессмертный полк» в приложении Mega24.

MegaCom продолжает оказывать поддержку соотечественникам. Для нас большая честь внести свою лепту в борьбу с коронавирусом и поддержать население Кыргызстана. Вместе мы сможем победить!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/154122/
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