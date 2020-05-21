Стипендии на обучение в Кыргызско-Германском институте INAI.kg

Ежегодно INAI.kg предоставляет для абитуриентов стипендиальные программы на конкурсной основе на бесплатное обучение.

Обладателям «Золотого сертификата» ОРТ институт предоставляет 100-процентную скидку.

Стипендии выдаются студентам в рамках сотрудничества между Кыргызско-Германским институтом прикладной информатики и Западно-Саксонским университетом прикладных наук (Германия) и финансируются DAAD (Германской Академической службой обменов).

Для получения стипендии необходимо пройти тестирование DAAD. Кандидатам, успешно сдавшим тест DAAD, оплачивается годичное обучение в размере 80 тысяч сомов или половина этой суммы в зависимости от рейтинга результатов. Официальная дата конкурса на 2020 учебный год будет объявлена не позднее чем за четыре недели до тестирования (подробная информация здесь).

Чтобы проверить свои знания и подготовиться к основному тесту, абитуриенты могут пройти пробное тестирование. Тестирование проводится онлайн в любое удобное время. Результаты выдаются автоматически. Для прохождения пробного тестирования — перейти по ссылке: http://test.inai.kg/.

Кроме этого, на стипендиальные программы могут претендовать абитуриенты, имеющие особые достижения по информатике, например успешное участие в национальных или международных конкурсах (чемпионатах) по информатике, занявшие призовые места.

Наши студенты с хорошими результатами успеваемости в конце каждого учебного года также имеют возможность получить стипендию на оплату обучения.

Для желающих продолжить обучение в Западно-Саксонском университете прикладных наук, Цвиккау после 3-го курса, студентам с высокой академической успеваемостью на конкурсной основе предоставляется стипендия DAAD на годичное обучение.

Стипендия покрывает: проживание и питание в размере 750 евро (ежемесячно) и дорожно-транспортные расходы в размере 450 евро. Обучение бесплатное.

Стипендиальные программы DAAD предусмотрены и для студентов магистратуры: для магистрантов, обучающихся в Бишкеке, стипендия в размере 80 тысяч сомов покрывает годичное обучение; для магистрантов, обучающихся в Германии, ежемесячная стипендия — 850 евро — покрывает расходы на питание и проживание. Обучение бесплатное.

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