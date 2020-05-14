Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле

КомпанияMegaCom продолжает проведение стимулирующей лотереи «Поймай удачу» среди пользователей мобильного кошелька MegaPay. Разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный — квартира на Иссык-Куле в ЖК LAZURIT от партнера ЗАО «Альфа Телеком» — строительной компании «Оргтехстрой».
Лотерея «Поймай удачу» направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения. Функция «Требуй чек» является результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.
Что необходимо для участия в лотерее:
- получить онлайн ККМ-чек при покупке товаров и услуг;
- скачать приложение MegaPay в Google Play и App Store;
- отсканировать фискальные чеки с QR-кодом. ВАЖНО! Убедитесь, что чек не испачкан, не помят, а QR-код хорошо читабелен;
- обменивать баллы на купоны (2000 баллов = 1 купон).
Лотерея «Поймай удачу» продлится до 30 ноября текущего года. Ежемесячно MegaCom совместно с партнерами лотереи разыгрывают ценные призы, в числе которых:
- номера категории «Золото» от компании MegaCom;
- безлимитные пакеты интернета на год от компании MegaCom;
- сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;
- скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО «Оргтехстрой» на 200 тыяч и 400 тысяч сомов;
- сертификаты на 5 тысяч сомов от онлайн магазина Izishop.
Счастливых обладателей призов определят с помощью генератора случайных чисел.
Финальный этап лотереи «Поймай удачу», в ходе которого разыграют квартиру в ЖК LAZURIT от компании «Оргтехстрой», состоится 11 декабря 2020 года.
Подробная информация о лотерее доступна в мобильном приложении MegaPay, на официальном сайте компании MegaCom и по номеру *500.
Сканируйте чеки через MegaPay, совершайте платежи и зарабатывайте баллы. И не забывайте — чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!