Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле

КомпанияMegaCom продолжает проведение стимулирующей лотереи «Поймай удачу» среди пользователей мобильного кошелька MegaPay. Разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный — квартира на Иссык-Куле в ЖК LAZURIT от партнера ЗАО «Альфа Телеком» — строительной компании «Оргтехстрой».

Лотерея «Поймай удачу» направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения. Функция «Требуй чек» является результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.

Что необходимо для участия в лотерее:

получить онлайн ККМ-чек при покупке товаров и услуг;

скачать приложение MegaPay в Google Play и App Store;

отсканировать фискальные чеки с QR-кодом. ВАЖНО! Убедитесь, что чек не испачкан, не помят, а QR-код хорошо читабелен;

обменивать баллы на купоны (2000 баллов = 1 купон).

Лотерея «Поймай удачу» продлится до 30 ноября текущего года. Ежемесячно MegaCom совместно с партнерами лотереи разыгрывают ценные призы, в числе которых:

номера категории «Золото» от компании MegaCom;

безлимитные пакеты интернета на год от компании MegaCom;

сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;

скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО «Оргтехстрой» на 200 тыяч и 400 тысяч сомов;

сертификаты на 5 тысяч сомов от онлайн магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определят с помощью генератора случайных чисел.

Финальный этап лотереи «Поймай удачу», в ходе которого разыграют квартиру в ЖК LAZURIT от компании «Оргтехстрой», состоится 11 декабря 2020 года.

Подробная информация о лотерее доступна в мобильном приложении MegaPay, на официальном сайте компании MegaCom и по номеру *500.

Сканируйте чеки через MegaPay, совершайте платежи и зарабатывайте баллы. И не забывайте — чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!