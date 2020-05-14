11:20
USD 76.94
EUR 83.42
RUB 1.05
Бизнес

Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле

КомпанияMegaCom продолжает проведение стимулирующей лотереи «Поймай удачу» среди пользователей мобильного кошелька MegaPay. Разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный — квартира на Иссык-Куле в ЖК LAZURIT от партнера ЗАО «Альфа Телеком» — строительной компании «Оргтехстрой».

Лотерея «Поймай удачу» направлена на популяризацию цифровых государственных услуг среди населения. Функция «Требуй чек» является результатом тесного взаимодействия компании MegaCom c Государственной налоговой службой КР.

Что необходимо для участия в лотерее:

  • получить онлайн ККМ-чек при покупке товаров и услуг;
  • скачать приложение MegaPay в Google Play и App Store;
  • отсканировать фискальные чеки с QR-кодом. ВАЖНО! Убедитесь, что чек не испачкан, не помят, а QR-код хорошо читабелен;
  • обменивать баллы на купоны (2000 баллов = 1 купон).

Лотерея «Поймай удачу» продлится до 30 ноября текущего года. Ежемесячно MegaCom совместно с партнерами лотереи разыгрывают ценные призы, в числе которых:

  • номера категории «Золото» от компании MegaCom;
  • безлимитные пакеты интернета на год от компании MegaCom;
  • сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;
  • скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО «Оргтехстрой» на 200 тыяч и 400 тысяч сомов;
  • сертификаты на 5 тысяч сомов от онлайн магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определят с помощью генератора случайных чисел.

Финальный этап лотереи «Поймай удачу», в ходе которого разыграют квартиру в ЖК LAZURIT от компании «Оргтехстрой», состоится 11 декабря 2020 года.

Подробная информация о лотерее доступна в мобильном приложении MegaPay, на официальном сайте компании MegaCom и по номеру *500.

Сканируйте чеки через MegaPay, совершайте платежи и зарабатывайте баллы. И не забывайте — чем больше купонов, тем выше шансы выиграть крутые призы!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152736/
просмотров: 492
Версия для печати
Материалы по теме
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24
Акция «Великая Победа»! Компания MegaCom поздравила участников ВОВ с 9 Мая
Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Месяц бесплатного интернета и онлайн-календарь Орозо в приложении Mega24
Пройди онлайн-идентификацию в приложении MegaPay и получи 2 Гб в подарок
Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom
Популярные новости
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со&nbsp;станциями связи? Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
Бизнес
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со&nbsp;станциями связи? Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
14 мая, четверг
11:11
Наши спортсмены могут остаться без Олимпиады — им урезан бюджет на 72 процента Наши спортсмены могут остаться без Олимпиады — им уреза...
11:06
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
11:01
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки 77 сомов
11:01
На «Кумторе» произвели более 4,7 тонны золота за первые три месяца 2020 года
10:59
Заключенным, содержащимся в Бишкекском СИЗО-1, разрешили свидания