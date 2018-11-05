Полезные команды MegaCom на все случаи

Имея в своем распоряжении USSD-команды, можно легко управлять своим номером и существенно экономить на связи. Ведь эти короткие коды помогают подключать и отключать услуги, контролировать баланс, отслеживать трафик и многое другое. В нашем небольшом обзоре собрана информация о полезных запросах, которые способны сделать жизнь абонентов MegaCom намного проще.

USSD-команды для получения общей информации:

*112# — если необходимо срочно узнать номер своего телефона и тарифный план на новой сим-карте, например;

*500# — проверка состояния баланса телефона;

*5555# — информация об услуге «Mega БОНУС».

USSD-команды при нулевом балансе:

*282*055Ххххххх*сумма пополнения# — с помощью этой команды подключите услугу «Спасательный круг» и попросите близких пополнить ваш счет. Запрос может быть адресован не только абонентам MegaCom, но и на номера других сотовых операторов страны;

*222*1# — набрав эту команду, вы активируете услугу «Баланс +» и пополните ваш мобильный счет на 10 сомов;

*400#10#1# — для активации услуги «Второе дыхание», благодаря которой ваш баланс будет автоматически пополняться каждый раз при приближении нулевого порога;

*202*0АААxxxxxx# — отправив эту USSD-команду, можно воспользоваться услугой «Перезвони мне» и попросить абонента MegaCom перезвонить вам;

*212055Ххххххх — комбинация для подключения услуги «Звонок за счет друга». Самые отзывчивые и верные друзья оплатят разговор с вами за свой счет по стоимости 1 сом за минуту;

USSD-команды для управления тарифами:

*678*2# — актуальный запрос для пользователей пакетных тарифов линейки «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L +TV». Он позволяет узнать доступные объемы по пакетам;

*755# — команда, которая пригодится для абонентов MegaCom с тарифным планом «ХАЙП». Набрав ее, можно узнать остатки трафика.

Больше информации на сайте компании.