В Приморье на видео попала «сиеста» диких полосатых поросят

Более двадцати диких поросят попали в объектив фотоловушки «Земли леопарда» в Приморье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу заповедника.

«Сиеста» и молочное вскармливание многодетного кабаньего стада впервые запечатлены камерами национального парка в Приморском крае.

«Подозреваем, что столько кабанов в одном месте вы еще не видели!» — написали сотрудники заповедника в комментариях к видео.

Уникальные кадры получили на севере национального парка «Земля леопарда».

Как правило, у каждой дикой свиньи рождается в среднем от четырех до шести поросят, в основном с марта по май. Кадры с многодетным потомством кабанов привлекли внимание специалистов. Ранее столь массовое грудное вскармливание диких свиней в «Земле леопарда» не фиксировали.