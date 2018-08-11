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Агент 024

Увеличить количество автобусов на маршруте № 18 просят бишкекчане

Автобусов на маршруте № 18 не хватает. Он курсирует с промежутком в час, поэтому в салоне всегда давка. Читатель прислал в 24.kg фотографии.

«Маршрут связывает села Маевку и Кызыл-Туу, проходит по густонаселенным районам, мимо Национального центра травматологиии и ортопедии (4-я горбольница) и ряда сел. Родственники живут в селе Кунтуу. Автобус приходит забитым в любое время. Люди мучаются, но вынуждены ездить. В такой давке и духоте пассажирам разных возрастов невероятно трудно, люди падают в обморок. Фотография сделана в 8.40 утра», — сообщил он.

По словам читателя, во время разговора с водителем выяснилось, что на линию выходит всего пять автобусов вместо положенных десяти, остальные сломались.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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