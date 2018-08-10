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Агент 024

Вечный огонь в селе Садовом превратили в мусорку

Мемориал воинам, павшим в ВОВ, и примыкающая к нему аллея в центре села Садового Московского района находятся в плачевном состоянии. Фотографии в группе «Черный список» в социальной сети Facebook опубликовала Медина Кочкарова.

«Вечный огонь превращен в мусорную яму. Из вечного здесь теперь сорняки. Сохранилась единственная скамейка, намертво вросшая железом в грунт. Фамилии павших воинов стерты временем или равнодушием со стороны должностных лиц», — написала она.

По ее словам, мемориал стал зоной отдыха для лиц без определенного места жительства.


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