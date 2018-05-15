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УКС мэрии Бишкека травит клопов. Жители жалуются на токсичный запах

Управление капитального строительства мэрии Бишкека травит клопов, жители жалуются на токсичный запах. Об этом в социальной сети Facebook написал пользователь Марлис Чоноров.

«УКС мэрии Бишкека, к вам просьба: в следующий раз, когда будете обрабатывать свое помещение от клопов, предупредите жителей сверху. Вы пошли домой спать, а жители страдают от токсичного запаха. Днем окна открыты, запах заполнил квартиры», — сообщил Марлис Чоноров.

Отметим, УКС мэрии Бишкека находится в жилом доме по улице Токтогула, 175.
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