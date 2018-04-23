Установить препятствие для парковки авто на пешеходном переходе просит горожанка

Бишкекчанка просит установить препятствие, чтобы автомобили не парковали на пешеходной площадке перед парком в микрорайоне «Асанбай». Она прислала фотографии.

«Мы любим с ребенком ходить в этот парк. Но каждый раз сталкиваемся с одной и той же картиной: на пешеходной площадке у остановки, куда выводит переход, всегда стоят припаркованные автомобили. Иногда пройти с коляской или детским велосипедом невозможно. Приходится обходить. Можно ли установить какое-нибудь ограждение или препятствие, чтобы автомобили там не парковали?» — поинтересовалась она.

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