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Агент 024

Установить препятствие для парковки авто на пешеходном переходе просит горожанка

Бишкекчанка просит установить препятствие, чтобы автомобили не парковали на пешеходной площадке перед парком в микрорайоне «Асанбай». Она прислала фотографии.

«Мы любим с ребенком ходить в этот парк. Но каждый раз сталкиваемся с одной и той же картиной: на пешеходной площадке у остановки, куда выводит переход, всегда стоят припаркованные автомобили. Иногда пройти с коляской или детским велосипедом невозможно. Приходится обходить. Можно ли установить какое-нибудь ограждение или препятствие, чтобы автомобили там не парковали?» — поинтересовалась она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.

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