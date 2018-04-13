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Агент 024

В 12-м микрорайоне из-за припаркованных машин приходится выезжать на встречку

На улице Каралаева («бетонка») в 12-м микрорайоне из-за припаркованных возле кафе «Дока пицца» машин водителям приходится выезжать на полосу встречного движения. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Улицу переделали всего лишь за три летних месяца 2017 года в асфальтированную трассу. И с сентября эта новая дорога стала удобным местом для стоянки перед кафе «Дока пицца». Теперь можно парковать машины на новом асфальте, занимая почти две полосы. Едущие вверх водители вынуждены пересекать двойную и выезжать на встречную полосу», — написал он.

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