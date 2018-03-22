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Агент 024

Точную копию Toyota Camry из 500 тысяч кубиков LEGO собрал австралиец

Известный LEGO-мастер Райан Макнот создал из конструктора реплику Toyota Camry в натуральную величину. Об этом сообщил портал Motor1.

Как отмечается, Райан Макнот официально является одним из 14 сертифицированных специалистов — мастеров по сборке LEGO в мире.

Чтобы сделать копию Camry, ему понадобилось более 500 тысяч кубиков LEGO. Он собирал машину на протяжении восьми недель: непосредственно на сборку ушло 900 часов.

У LEGO-реплики Camry работают фары, индикаторы и стоп-сигналы, автомобиль фактически является точной копией реальной модели, только не может ездить.

«Я очень рад представить свое новейшее произведение, созданное из LEGO, — сказал Райан Макнот. — Я очень доволен результатом и не могу дождаться момента, когда узнаю, что все остальные об этом думают».
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