Жители поселка Дачный в Бишкеке просят сохранить детсад

В поселке Дачный Свердловского района столицы не осталось ни одного детского сада. Об этом местные жители сообщили 24.kg.

Они неоднократно обращались к депутатам и местным государственным органам с просьбой сохранить здание бывшего дошкольного учреждения и вернуть ему прежнее назначение.

По их словам, в советское время это здание функционировало как детский сад, однако после распада СССР его стали использовать не по целевому назначению. Сегодня, утверждают жители, в поселке по-прежнему отсутствует действующий детский сад, несмотря на то что имеется готовое здание, изначально построенное именно для малышей.

«В нашем поселке нет детского сада. При этом есть готовое здание, построенное именно для детей. Но его снова хотят забрать, по нашей информации — теперь под наркологию», — возмущаются жители Дачного.

По их словам, родители вынуждены возить детей в другие, отдаленные районы города. В результате сотни семей остаются без доступного дошкольного образования в шаговой доступности от дома.

Жители отмечают, что уже направляли обращения в мэрию, в местные органы самоуправления, а также поднимали вопрос на курултаях на имя президента. Однако пока их просьбы остаются без ответа.

«Мы не против наркологии, но почему эти проблемы решают за счет здания нашего единственного детского сада?» — недоумевают жители.

Горожане надеются, что депутаты и профильные ведомства рассмотрят ситуацию и примут решение в пользу сохранения социального объекта для нужд детей и семей поселка.

