В аптеках Бишкека не найти лекарств для людей с эпилепсией

Уже четвертый месяц в аптеках Бишкека не найти препарата «Леветинол», и сложно найти его аналог препарат «Кеппра», которые людям с эпилепсией нужно принимать ежедневно. Об этом 24.kg сообщают читатели.

Российский «Леветинол» и его бельгийский аналог «Кеппра» — дорогостоящие препараты, «Леветинол» стоит от 1 тысячи 100 сомов за коробку из 30 таблеток, и «Кеппра» — 2 тысячи 100 сомов.

«Больные эпилепсией должны принимать назначенные лекарства без перерыва каждый день и всю жизнь. Почему постоянно допускаются провалы в поставках жизненно важных лекарств? Внезапно исчезает из продажи то один, то другой препарат. Кто-нибудь, вообще, за это отвечает? Как известно, у каждой проблемы есть конкретные должность, имя и фамилия. Может, Министерство здравоохранения их обнародует и виновника накажет? Или для этого требуется вмешательство ГКНБ?» — возмущаются жители.

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