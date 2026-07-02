19:12
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Агент 024

Чем дышать будем? Мэрия Бишкека поощряет искусственные газоны вместо озеленения

С некоторых пор столичные предприниматели взяли за моду облагораживать прилегающие территории искусственным озеленением. Об этом сообщил читатель.

«Очевидно, что городские власти обязали малый и средний бизнес благоустраивать прилегающие участки. И это правильно. Но почему мэрия «одной рукой лечит, другой — калечит»? Заметил, что некоторые не заморачиваются, а тыкают искусственные цветы, расстилают синтетические полимеры вместо газона. Или засыпают клумбы декоративным камнем. Мы же задохнемся от этих вредных для человека «газонов», — написал он.

По его словам, чиновники обязаны контролировать наведение порядка в городе. Бишкек должен быть засажен деревьями, кустарниками и цветами, а не застелен искусственной травой.

Читатель просит мэрию заставить владельцев МСБ немедленно восстановить зеленые зоны. «И не абы как, а полноценно — деревья должны расти, а не елки, кустарники, а не полимер, выделяющий ядовитые вещества, цветы», — подчеркнул он.

Отметим, ранее президент страны на общереспубликанском совещании с представителями власти, правоохранительными органами в регионах и мэрами Бишкека и Оша заявил, что главная задача госслужбы — быстро и эффективно решать проблемы граждан на местах, не доводя их до центральных органов власти.

По словам Садыра Жапарова, граждане не должны «обивать пороги учреждений» и добиваться решений через жалобы и соцсети, а госслужащие обязаны самостоятельно выявлять проблемы и оперативно их устранять.

У столичных чиновников пока не просто плохо получается, а они сами расстилают синтетику, уничтожая зеленый покров парков

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/380373/
просмотров: 2910
Версия для печати
Материалы по теме
К саммиту ШОС в Бишкеке засеяли 24 тысячи квадратных метров газона
Бишкек без старых кустов: мэр рассказал о новом озеленении города
В Бишкеке, несмотря на запрет, водители мопедов передвигаются по аллеям парка
Октябрь в июле. В Бишкеке погибает Дубовый парк
В Бишкеке планируют создать трехуровневое озеленение
Отключение воды. Мэрия Бишкека нарушает сроки возобновления подачи и молчит
Ужасное состояние зеленых зон, закрепленных за мэрией Бишкека, показали на фото
Жители домов на бульваре Эркиндик жалуются на стихийную свалку, устроенную кафе
В Бишкеке бульвар Эркиндик снова заняли мопеды и скутера: пешеходы возмущены
На территории старого Ошского рынка в Бишкеке хотят создать общественную зону
Популярные новости
В&nbsp;Балыкчи ребенок поджег одежду в&nbsp;торговом центре: пожара удалось избежать В Балыкчи ребенок поджег одежду в торговом центре: пожара удалось избежать
Реконструкция Дубового парка: мэрия демонтировала начавшуюся стройку павильонов Реконструкция Дубового парка: мэрия демонтировала начавшуюся стройку павильонов
В&nbsp;Бишкеке строительную сетку прибили гвоздями в&nbsp;стволы деревьев В Бишкеке строительную сетку прибили гвоздями в стволы деревьев
В&nbsp;центре Бишкека у&nbsp;кленов начали опадать листья: жители беспокоятся В центре Бишкека у кленов начали опадать листья: жители беспокоятся
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов