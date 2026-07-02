Чем дышать будем? Мэрия Бишкека поощряет искусственные газоны вместо озеленения

С некоторых пор столичные предприниматели взяли за моду облагораживать прилегающие территории искусственным озеленением. Об этом сообщил читатель.

«Очевидно, что городские власти обязали малый и средний бизнес благоустраивать прилегающие участки. И это правильно. Но почему мэрия «одной рукой лечит, другой — калечит»? Заметил, что некоторые не заморачиваются, а тыкают искусственные цветы, расстилают синтетические полимеры вместо газона. Или засыпают клумбы декоративным камнем. Мы же задохнемся от этих вредных для человека «газонов», — написал он.







По его словам, чиновники обязаны контролировать наведение порядка в городе. Бишкек должен быть засажен деревьями, кустарниками и цветами, а не застелен искусственной травой.

Читатель просит мэрию заставить владельцев МСБ немедленно восстановить зеленые зоны. «И не абы как, а полноценно — деревья должны расти, а не елки, кустарники, а не полимер, выделяющий ядовитые вещества, цветы», — подчеркнул он.

Отметим, ранее президент страны на общереспубликанском совещании с представителями власти, правоохранительными органами в регионах и мэрами Бишкека и Оша заявил, что главная задача госслужбы — быстро и эффективно решать проблемы граждан на местах, не доводя их до центральных органов власти.

По словам Садыра Жапарова, граждане не должны «обивать пороги учреждений» и добиваться решений через жалобы и соцсети, а госслужащие обязаны самостоятельно выявлять проблемы и оперативно их устранять.

У столичных чиновников пока не просто плохо получается, а они сами расстилают синтетику, уничтожая зеленый покров парков.

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