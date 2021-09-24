В мэрии Бишкека утверждают, что автобусов на маршруте № 7 достаточно

В мэрии Бишкека утверждают, что автобусов на линии № 7 достаточно.

В пресс-службе столичного муниципалитета отметили, что по информации Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БПАТП) ежедневно на линию выходят от 9 до 11 автобусов. «Поэтому интервал в 40-50 минут между ними невозможен», — отметили в мэрии.

Хотя предположили, что такие случаи все же могут быть. «Надо отметить, что маршрут № 7 проезжает через правительственную трассу, Бишкек — Аэропорт «Манас», где при необходимости поток движения временно останавливается. Также интервал между автобусами контролируется диспетчерами БПАТП», — добавили в мэрии.

Напомним, ранее на нехватку автобусов на маршруте № 7 пожаловались жители села Пригородного. По их словам, это единственный транспорт, который ходит к ним. В будние дни приходится ждать его по 30-40 минут.

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