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Агент 024

Пустыня. Читатель 24.kg показал, как выглядит Сокулукское водохранилище

В Чуйской области водохранилища почти полностью слиты. Об этом 24.kg рассказал читатель. В качестве примера он прислал снимки, сделанные им на расположенном недалеко от села Беловодского Сокулукском водохранилище.

«Так сейчас выглядит это водохранилище. На очереди Спартак и Кызмало. Их сейчас также активно сливают. При этом у нас в нижней зоне области воды для полива практически нет. Не знаю, куда ее сливают, но ощущение такое, что в Казахстан. Сокулукский и Московский районы сидят не только без поливной, но и без питьевой воды. Урожай гибнет на полях», — сказал он.

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Напомним, из-за засухи воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы. Ранее в Бишкеке к зданию правительства вышли около 300 фермеров Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Проблема так и не решена. Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов «Киргизия-1» и «Ала-Тоо».

В ходе недавней поездки вице-премьер-министра Айбека Джунушалиева по области были выявлены многочисленные факты перебора лимита воды на отдельных гидропостах. Министерству сельского, водного хозяйства и развитию регионов поручено рассмотреть ответственность руководителя Чуйского государственного управления водного хозяйства вплоть до освобождения от занимаемой должности и провести ротацию начальников всех районных управлений водного хозяйства Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/199173/
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