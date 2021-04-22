Водитель Mitsubishi разъезжает по пляжу озера Иссык-Куль. Его оштрафуют

В Караколе водитель Mitsubishi Delica проехался по пляжу озера Иссык-Куль. Об этом 24.kg сообщила активистка Аленка Хоменко.

По ее словам, это произошло сегодня утром в районе Пристани-Пржевальска. «Там неподалеку есть дачный поселок, видео снято на его территории. Известно, что водителя машины уже нашли, материалы передали также в Госэкотехинспекцию. Составят два протокола о нарушениях», — рассказала она.

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