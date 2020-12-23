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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Из-за брошенного на дороге буса водители выезжали на встречку

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На Южной магистрали (между улицами Тыналиева и Садырбаева) водители оставили автомобили на тротуаре и велодорожке.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пути у пешеходов припарковали свои авто на улице Руставели. «Все машины стояли на обочине, а эти водители заехали на тротуар, закрыв проход», — написал читатель.

В микрорайоне «Восток-5» на улице Мамбетова водитель бросил микроавтобус посреди дороги и ушел в киоск. По словам очевидцев, его не было больше 10 минут.

«Образовалась пробка. Машины были вынуждены объезжать бусик нарушителя по встречной полосе, создавая аварийную ситуацию», — написал автор видео.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/177655/
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