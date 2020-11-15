Чудаки парковки. Из-за минивэна на тротуаре пришлось выходить на дорогу

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

На тротуаре на улице Шопокова припарковался владелец этого автомобиля. «Перекрыл проход, даже не удосужился встать с краю аллеи», — написал автор фото.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Закрыл проход и этот автомобиль, чтобы обойти который, нужно выйти на проезжую часть.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На проспекте Дэн Сяопина устроили автостоянку также на тротуаре.

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