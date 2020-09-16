Чудаки парковки. На Кулиева таксисты устроили стоянку и развели антисанитарию

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Некоторые водители загораживают дорогу, не думая о пешеходах.

Эти, например, заехали на тротуар на улице Профессора Зимы в жилмассиве «Ак-Босого».

Возле Кыргызского национального драматического театра имени Т.Абдумомунова автолюбители закрыли проход в парк.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Кулиева и Пушкина таксисты устроили стоянку.

«Эти таксисты заняли весь перекресток. Они под окнами дома сделали туалет. Из машин выбрасывают мусор здесь же. Власти порядок не могут навести уже несколько лет», — написал читатель.

С нарушением припарковался и водитель на улице Ибраимова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.