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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Припаркованная грузовая машина закрыла проезд по полосе

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

По словам читателя, этот автомобиль стоит на остановке каждый день.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого автомобиля занял полосу движения.  

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Киевской и Тоголока Молдо стоял грузовик, также заняв полосу. 

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле автовокзала припаркованные машины мешают подъехать общественному транспорту. 

На тротуаре в районе пересечения улиц Токтогула и Орозбекова оставили внедорожник. 

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/157232/
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