Чудаки парковки. Припаркованная грузовая машина закрыла проезд по полосе

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
По словам читателя, этот автомобиль стоит на остановке каждый день.
Владелец этого автомобиля занял полосу движения.
На перекрестке улиц Киевской и Тоголока Молдо стоял грузовик, также заняв полосу.
Возле автовокзала припаркованные машины мешают подъехать общественному транспорту.
На тротуаре в районе пересечения улиц Токтогула и Орозбекова оставили внедорожник.
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