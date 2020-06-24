Чудаки парковки. Припаркованная грузовая машина закрыла проезд по полосе

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

По словам читателя, этот автомобиль стоит на остановке каждый день.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого автомобиля занял полосу движения.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На перекрестке улиц Киевской и Тоголока Молдо стоял грузовик, также заняв полосу.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Возле автовокзала припаркованные машины мешают подъехать общественному транспорту.

На тротуаре в районе пересечения улиц Токтогула и Орозбекова оставили внедорожник.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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