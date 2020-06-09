В Таласе поликлинику закрыли на карантин. У сотрудника подозрение на коронавирус

В Таласе поликлинику закрыли на карантин. У ординатора подозрение на коронавирус. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, в медучреждении перестали принимать пациентов.

В пресс-центре Министерства здравоохранения подтвердили информацию. «Есть лицо с подозрением. Анализы в работе. Более подробную информацию сообщим позже», — отметили в ведомстве.

На 9 июня в Кыргызстане официально зарегистрировали 2 тысячи 55 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 тысяча 483, и умерли 24 человека. Фактически больными остаются 548 человек.

В Таласской области до сегодняшнего дня больных официально не было выявлено.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.