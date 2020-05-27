Чудаки парковки. Как нельзя ставить машину на стоянке, показал бишкекчанин

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Это похоже на фейк, но нет. Так реально припарковались возле супермаркета», — написал автор снимков.

Еще один автолюбитель заехал на тротуар на улице Горького.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой припарковался прямо на аллее напротив парка имени Ататюрка, загородив проход.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Ахунбаева строительная техника полность закрыла проход. Людям приходилось идти на проезжую часть, чтобы обойти ее.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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