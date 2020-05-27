Чудаки парковки. Как нельзя ставить машину на стоянке, показал бишкекчанин

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Это похоже на фейк, но нет. Так реально припарковались возле супермаркета», — написал автор снимков.
Еще один автолюбитель заехал на тротуар на улице Горького.
Другой припарковался прямо на аллее напротив парка имени Ататюрка, загородив проход.
На улице Ахунбаева строительная техника полность закрыла проход. Людям приходилось идти на проезжую часть, чтобы обойти ее.
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