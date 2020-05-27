22:05
USD 73.49
EUR 80.52
RUB 1.03
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Как нельзя ставить машину на стоянке, показал бишкекчанин

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Это похоже на фейк, но нет. Так реально припарковались возле супермаркета», — написал автор снимков.

Еще один автолюбитель заехал на тротуар на улице Горького.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой припарковался прямо на аллее напротив парка имени Ататюрка, загородив проход.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Ахунбаева строительная техника полность закрыла проход. Людям приходилось идти на проезжую часть, чтобы обойти ее.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/153839/
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке возобновили работу платные муниципальные парковки
Чудаки парковки. Нарушители создают проблемы и пешеходам, и другим водителям
Чудаки парковки. После разрешения пользоваться машинами появились и нарушители
Чудаки парковки. Две машины оставили на тротуаре
За парковку возле рынка «Сары-Озон» требуют плату. Ссылаются на мэрию
Чудаки парковки. Где оставляли свои машины нарушители до введения режима ЧП
Чудаки парковки. Водители вынуждают других участников движения нарушать ПДД
Чудаки парковки. Граждане просят наказывать нарушителей
Чудаки парковки. Нарушители подвергают опасности пешеходов на зебре
Беспорядочная парковка на Аламединском рынке мешает движению
Популярные новости
Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на&nbsp;беспредел на&nbsp;улице Шопокова Чудаки парковки. Бишкекчане жалуются на беспредел на улице Шопокова
Возле здания Санэпидемстанции скопилась очередь для сдачи теста на&nbsp;коронавирус Возле здания Санэпидемстанции скопилась очередь для сдачи теста на коронавирус
На&nbsp;шумных ночных гонщиков жалуются жители Бишкека На шумных ночных гонщиков жалуются жители Бишкека
Новый асфальт уже провалился на&nbsp;улице Садыгалиева в&nbsp;Бишкеке Новый асфальт уже провалился на улице Садыгалиева в Бишкеке
Бизнес
Сотрудник на&nbsp;удаленке заразился COVID-19. Комментарий &laquo;НУР Телеком&raquo; Сотрудник на удаленке заразился COVID-19. Комментарий «НУР Телеком»
Более 26&nbsp;тысяч кыргызстанцев получили помощь от&nbsp;сервиса Lalafo Более 26 тысяч кыргызстанцев получили помощь от сервиса Lalafo
Тысячи часов YouTube, игр и&nbsp;любимых сериалов: интернета от&nbsp;MegaCom хватит на&nbsp;все Тысячи часов YouTube, игр и любимых сериалов: интернета от MegaCom хватит на все
DCB Market возобновляет работу DCB Market возобновляет работу
27 мая, среда
22:00
Чудаки парковки. Как нельзя ставить машину на стоянке, показал бишкекчанин Чудаки парковки. Как нельзя ставить машину на стоянке,...
21:50
С 1 июня все сотрудники министерств и ведомств должны выйти на работу
21:21
Навоз сваливают рядом с детской площадкой в селе Ак-Суу Чуйской области
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 мая: жарко
20:50
ГПС призывает таджикскую сторону не распространять недостоверную информацию