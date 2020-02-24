В жилмассиве «Арча-Бешик» на остановке нет водоотводных решеток

На остановке общественного транспорта в районе перекрестка улиц Куйукова и Дабан в жилмассиве «Арча-Бешик» нет водоотводных решеток. Об этом 24.kg сообщил читатель.

В темное время суток ямы плохо видно.

Отметим, крышки люков и ливневые решетки очень часто крадут. Ранее водитель в Бишкеке повредил шину, въехав в яму на проезжей части. В мэрии обещали установить решетки, как только они появятся.

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