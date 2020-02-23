Чудаки парковки. По улице Юнусалиева невозможно ездить из-за оставленных машин

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.
Чудаки оставляют свои машины в неположенных местах. Этот, например, нарушил правила на перекрестке улиц Джунусалиева и Ахунбаева.
А этот водитель заехал на тротуар на улице Токтогула.
Владелец «БМВ» перекрыл проход на бульваре Молодой Гвардии.
Владелец «Лексуса» закрыл обзор для водителей. Переходить улицу Уметалиева в этом месте было опасно.
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