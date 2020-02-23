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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. По улице Юнусалиева невозможно ездить из-за оставленных машин

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

Чудаки оставляют свои машины в неположенных местах. Этот, например, нарушил правила на перекрестке улиц Джунусалиева и Ахунбаева.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

А этот водитель заехал на тротуар на улице Токтогула.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец «БМВ» перекрыл проход на бульваре Молодой Гвардии.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец «Лексуса» закрыл обзор для водителей. Переходить улицу Уметалиева в этом месте было опасно.

Улица Юнусалиева в 6-м микрорайоне стала односторонней из-за припаркованных автомобилей. Авто там оставляют, несмотря на запрещающий знак.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144101/
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