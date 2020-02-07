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Агент 024

В Казахстане женщина пыталась инсценировать ДТП

Женщина в казахском городе Жезказган пыталась подставить водителя, инсценируя падение под автомобиль. Запись с видеорегистратора водитель опубликовал в интернете.

Видно, что машина на средней скорости проехала перекресток на зеленый, но путь ей преградила женщина. Сначала она стояла на разделительной полосе, чуть дальше пешеходного перехода. Но при виде авто женщина аккуратно легла на спину на проезжей части и закрыла лицо руками.⠀
«Если бы это было безлюдное место, я бы ей навешал, чтобы неповадно было», — заявил автор ролика.

Водитель остановился. К «пострадавшей» тут же кинулись мужчина и женщина. От помощи медиков она отказалась. Инцидентом занимаются сотрудники полиции.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/142876/
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