Американские пожарные жестко наказали за неправильную парковку

Пожарные из Кэмдена (штат Нью-Джерси, США), приехав на вызов, быстро выбили боковые окна неправильно припаркованного минивэна, загораживающего им путь к гидранту, и пропустили через машину пожарный шланг. Об этом сообщило издание «За рулем».

Парковать машину перед пожарным гидрантом строго запрещено, но часто это требование игнорируют. В результате и возникают порой такие ситуации.

Зато работу спасатели выполнили отлично — во время пожара никто не пострадал, за исключением неправильно припаркованного автомобиля.

Пожарных критиковали в соцсетях, но они действовали строго в соответствии с законами США: если неправильно припаркованное транспортное средство препятствует выполнению работы и оказывается поврежденным, ответственность за случившееся несет водитель.