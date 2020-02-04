По две маски в день заставляют носить школьников Бишкека: из-за коронавируса

Из-за коронавируса в одной из школ Бишкека всех учащихся обязали носить по две маски в день, сообщил 24.kg читатель.

Он интересуется, будет ли эффект от этой меры, «ведь маски обычно должны носить болеющие, а не здоровые люди».

«Минздрав не рекомендовал ничего школам, в этом нет необходимости. Маски предлагается носить людям с симптомами ОРВИ и гриппа, а также, если человек хочет себя защитить в местах массового скопления людей (например, на тоях) и общественном транспорте», — пояснили в департаменте профилактики заболеваний.

Число заразившихся вирусом 2019-nCoV в Китае превысило 17 тысяч. Общее число жертв коронавируса на 3 февраля достигло 414 человек.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.

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