Полицейские задержали машину с козой, пьяным водителем и беглым преступником

Проверка, проведенная дорожным патрулем в Кжешицах (Польша), запомнится местным офицерам надолго. В задержанном Volkswagen Polo их ждало несколько сюрпризов, пишет издание «За рулем».

Водитель проигнорировал полицейских и за автомобилем организовали погоню. Когда его остановили, стражи порядка обнаружили сильно пьяного 33-летнего водителя, ранее пожизненно лишенного прав.

Пассажирами оказались 39-летний мужчина и... коза Франя. Первого разыскивали полицейские — он должен был сидеть не в машине, а в тюрьме, куда его и отправили. Франю же передали приятелю пьяного водителя, который специально подъехал на место задержания.

Бесшабашному водителю Volkswagen Polo грозит до пяти лет лишения свободы.