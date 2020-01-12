Чудаки парковки. Авто нарушителей заняли полосу движения на проспекте Айтматова

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

В районе пересечения бульвара Молодой Гвардии и улицы Боконбаева водитель заехал на тротуар.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Другой автолюбитель остановился на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чудаки парковки мешают не только пешеходам, но и другим водителям. На проспекте Чингиза Айтматова машины заняли одну полосу движения, несмотря на запрещающий знак.

Таксист перед остановкой на проспекте Чуй встал на перекрестке, мешая проезду.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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