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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водитель стоящего на обочине такси не хотел пропускать автобус

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

«Водитель очень долго отказывался пропустить пассажирский автобус № 48. Он стоит и таксует на этой дороге, хотя запрещено. Случай на улице Московской, не доезжая до улицы Ибраимова. Ушло 15 минут, пока он отъехал. Просим наказать водителя такси», — написал автор видео.

«На улице Садырбаева припаркованные на обочине машины создают огромные пробки при повороте направо на улицу Толстого. Куда смотрит ДПС? Каждый день одна и та же картина», — прокомментировал фото читатель.

«Чудаки» мешают не только водителям, но и пешеходам. На тротуаре на проспекте Чуй стояло несколько машин.

Некоторые водители паркуются на разметке пешеходного перехода.

На пешеходном переходе напротив Орто-Сайского рынка на улице Жукеева-Пудовкина людям приходилось перепрыгивать через скользские арыки из-за машин на разметке.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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