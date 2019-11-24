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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Два «Лексуса» загородили пешеходный переход

Читатели присылают в WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

В час пик по улице Шопокова сложно проехать из-за машин, занимающих полосу движения.

На одностороннюю улицу Тоголока Молдо выехал черный «Лексус» и припарковался против движения автотранспорта почти на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На зебре на улице Уметалиева возле Высшей школы правосудия припарковался еще один «Лексус».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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