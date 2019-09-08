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Сюжет: Чудаки парковки (106)

Чудаки парковки. Особо наглые заезжают на газоны

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Каждую неделю они жалуются на водителей, чьи машины стоят на тротуарах.

Эти авто оставили на улице Профессора Зимы.

Некоторые наглые автовладельцы заезжают на газоны. Обычно это обладатели внедорожников.

«Пусть хотя бы проводят профилактическую беседу с подобными людьми. Для них нарушать Правила дорожного движения — норма», — написал автор видео, сделанного в районе перекрестка Турусбекова/Рыскулова.

Практически каждый день читатели жалуются на такси, стоящие на остановках. Этот водитель еще и заехал на полосу для общественного транспорта.

Фото читателя. Чудаки парковки

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