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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (101)

Чудаки парковки. Возле Западного автовокзала водитель бросил авто на проезде

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Работу в Бишкеке эвакуаторы возобновили, но под запрещающими знаками продолжают парковаться. Читатели вновь прислали видео с улицы Московской.

Другой читатель прислал видео, снятое возле Западного автовокзала Бишкека. Водитель бросил машину и ушел, образовалась пробка.

Как отметил бишкекчанин, сотрудник ГУОББД, находящийся неподалеку, просто наблюдал за происходящим.

Этот водитель такси остановился на разметке пешеходного перехода. Хотя можно было встать не на зебре.

Фото читателя. Чудаки парковки

На улице П.Лумумбы автолюбитель перекрыл тротуар.

Фото читателя. Чудаки парковки

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