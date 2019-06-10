Американский автомобилист устроил пожар, переливая бензин в канистру

Сложно сказать, почему безымянный американский автолюбитель решил так небрежно переливать бензин из снятого с машины бака в канистру. Но известно, что он смог попасть в топ популярных роликов YouTube и ожоговое отделение травматологии, сообщило издание «АвтоПарк».

«Ничто не смущало отважного экспериментатора — ни выпавшая лейка, ни разливающееся по полу топливо, ни открытый источник огня поблизости. Он лукаво усмехался в бороду и продолжал легкомысленно расплескивать бензин вокруг себя», — отметило издание.

В итоге своей небрежностью он добился того, что полыхнуло на полгаража.