Грустного Человека-паука обнаружили в Иркутске

Жители Иркутска сняли на видео мужчину в костюме Человека-паука, который сидел на крыше одного из многоквартирных домов с грустным видом. Об этом сообщили «Известия».

Увидев интерес к своей персоне, герой ролика начал прыгать по крышам и махать руками так, будто из них появится паутина.

Как отметил телеканал «РЕН ТВ», пользователи Сети отреагировали на новость множеством комментариев. «Все, город может спать спокойно», — писали они.

Многие призвали автора ролика не отходить далеко от окна и подождать, когда появятся другие герои Marvel.

Человек-паук — герой комиксов из вселенной Marvel. Настоящее имя — Питер Паркер, суперспособности получил после укуса паука-мутанта. Впервые появился в 1962 году. Стал главным и второстепенным героем нескольких фильмов.