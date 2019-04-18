Видео с танцем ребенка под волынку и Mamma mia покорило социальные сети.
В ролике мальчик станцевал флосс (вид танца, при котором человек качает бедрами и машет руками перед собой и за спиной попеременно) под волынку. Оркестр в это время исполнял песню Mamma mia группы ABBA.
Сначала оператор снимал только оркестр, однако вскоре перевел объектив камеры на молодого человека, который танцевал неподалеку.
Некоторые пользователи в соцсетях отметили, что, к сожалению, видео получилось очень коротким, а они хотели бы понаблюдать за ребенком подольше.