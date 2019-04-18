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Можно ли танцевать под волынку? Еще как — доказал ребенок

Видео с танцем ребенка под волынку и Mamma mia покорило социальные сети.

В ролике мальчик станцевал флосс (вид танца, при котором человек качает бедрами и машет руками перед собой и за спиной попеременно) под волынку. Оркестр в это время исполнял песню Mamma mia группы ABBA.

Сначала оператор снимал только оркестр, однако вскоре перевел объектив камеры на молодого человека, который танцевал неподалеку.

Некоторые пользователи в соцсетях отметили, что, к сожалению, видео получилось очень коротким, а они хотели бы понаблюдать за ребенком подольше.
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