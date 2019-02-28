Женщина с младенцем оригинально позаботилась о пассажирах самолета

Пассажир рейса Сеул — Сан-Франциско Дейв Корона поделился в социальной сети фотографией одного из двухсот пакетов с конфетами и берушами, которые раздала пассажирка, летящая с четырехмесячным ребенком. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В пакете находилась записка с извинениями за возможный детский плач в течение 10-часового перелета.

«Сегодня я лечу в США с мамой и бабушкой навестить мою тетю, — говорилось в записке от имени младенца. — Я немного нервничаю, потому что это мой первый полет. Я могу заплакать, хотя и постараюсь этого не делать. Пожалуйста, извините меня».

Автор поста написал, что это было очень трогательно, и заметил, что извинения оказались излишними — ребенок вел себя очень тихо.