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Сюжет: Чудаки парковки (44)

Чудаки парковки. Они продолжают ездить по тротуарам

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Газон на улице Токомбаева возле здания НТС превратили в стоянку. Даже уже засыпали место песком, сообщил читатель.

А этот автомобиль стоял на тротуаре недалеко от Свердловского РОВД.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

На тротуаре на пересечении улиц Тыныстанова и Московской поставил свою машину и этот автолюбитель.

Много шума в соцсетях наделал этот «Кадиллак» (1012 ВD). «Прошу предоставить протокол с выписанным штрафом на водителя», — написал пользователь.

Парковка на зебре — обычное дело. Но некоторые умудряются заехать на возвышающийся пешеходный переход. Как, например, этот автовладелец в микрорайоне «Джал» возле школы № 95.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Или этот в Джалал-Абаде. По словам читателя, это машина преподователя Джалал-Абадского университета экономики и предпринимательства. «На замечания владелец не реагирует и говорит, что портим с утра ему настроение», — рассказал он.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

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