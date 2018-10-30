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Агент 024

За проезд до Юго-Западного кладбища водители автобусов незаконно берут 10 сомов

«За проезд до Юго-Западного кладбища водители автобуса № 8 требуют 10 сомов», — сообщила 24.kg читатель.

«Законно ли это? Ведь у них фиксированная стоимость проезда от конечной до конечной — 8 сомов. Мы ездим на кладбище два-три раза в год, и каждый раз такая ситуация. Приходится ругаться с  водителями. Назад тоже требуют оплатить 10 сомов», — написала она.

В мэрии сообщили, что требование повышенной оплаты за проезд незаконно. Тариф в 8 сомов установлен до конечной остановки в селе Орок.

«Горожане могут обратиться к руководителю Бишкекского автотранспортного предприятия Бакыту Темикееву по номеру 0555667376, в отношении водителей примут меры», — отметили в мэрии.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.

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