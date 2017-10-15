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Выборы

Предварительные итоги. Сооронбай Жээнбеков набрал 54,77 процентов голосов

ЦИК практически завершил обработку бюллетеней с участков для голосования.

По результатам АСУ, Сооронбай Жээнбеков набрал 54,77 процента голосов избирателей.

На втором месте Омурбек Бабанов с результатом 33,78 процента. Третье у Адахана Мадумарова — 6,48 процента.

За Темира Сариева проголосовали 2,56 процента избирателей. У Таалатбека Масадыкова — 0,63 процента. Остальные кандидаты не набрали и 0,5 процента голосов.

Официальные итоги голосования ЦИК должен огласить в течение 20 дней. Глава комиссии Нуржан Шайлдабекова не смогла сегодня утвердительно ответить на вопросы журналистов — будет ли второй тур. Однако, по избирательному законодательству, второй тур выборов проходит в том случае, если ни один из кандидатов не набирает свыше 50 процентов голосов.
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