На участке № 1137 в Бишкеке не работает автоматически считывающая урна

В 6-м микрорайоне Бишкека на избирательном участке №1137 не работает автоматически считывающая урна. Информацию и видео об этом в своем микроблоге в Twitter разместил пользователь под ником Azamat Akeleev‏.

Участок 1137 в 6м микрорайоне не работает аппарат pic.twitter.com/zJ2bPjHvLS — Azamat Akeleev (@Akeleev) October 15, 2017

Отметим, это не первое сообщение о неработающих урнах. Ранее сообщалось, что на избирательном участке №5321 в Оше не работают обе автоматически считывающие урны (АСУ) — ни основная, ни резервная. Кроме того, представители института омбудсмена Кыргызстана рассказывали о подобных случаях по всей стране.

О нарушениях в ходе выборов можно сообщать и в ИА «24.kg» по телефонам 0312660188, 0555101231, 0700735672, 0770366638, 0708110418, 0555312024 (WhatsApp) или на почту info@24.kg.