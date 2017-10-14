Выборы-2017. Номера телефонов, по которым можно сообщить о нарушениях

В Центризбиркоме создана координационная группа по оперативному реагированию на нарушения в день проведения выборов президента Кыргызстана.

Любой участник избирательного процесса может сообщить в ЦИК о нарушениях при голосовании на избирательных участках по следующим номерам телефонов:

— горячая линия: 1255 (звонок бесплатный)

— общественная приемная по городу Бишкек — 0(312) 66 02 40, 0(312)620141

факс: 0312 62 08 23

— общественная приемная по городу Ош — 0(3222) 55550

— мобильные: 0552 604179, 0772 604179

— электронная почта: KGOR.TSIK@gmail.com

— WhatsApp: 0550 119 852

Выборы президента состоятся завтра, 15 октября.