Выборы-2017. Номера телефонов, по которым можно сообщить о нарушениях

В Центризбиркоме создана координационная группа по оперативному реагированию на нарушения в день проведения выборов президента Кыргызстана.
Любой участник избирательного процесса может сообщить в ЦИК о нарушениях при голосовании на избирательных участках по следующим номерам телефонов:
— горячая линия: 1255 (звонок бесплатный)
— общественная приемная по городу Бишкек — 0(312) 66 02 40, 0(312)620141
факс: 0312 62 08 23
— общественная приемная по городу Ош — 0(3222) 55550
— мобильные: 0552 604179, 0772 604179
— электронная почта: KGOR.TSIK@gmail.com
— WhatsApp: 0550 119 852
Выборы президента состоятся завтра, 15 октября.