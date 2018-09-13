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Власть

Депутат предлагает учредить орден «Самый лучший гражданин Кыргызстана»

Депутат Дастан Бекешев предложил учредить орден «Самый лучший гражданин Кыргызстана». С таким саркастическим заявлением он выступил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты рассматривают законопроект об учреждении ордена имени Чингиза Айтматова. Им предлагают награждать за заслуги в сфере культуры, кинематографии, за плодотворную творческую деятельность.

В системе наград республики уже существует 8 орденов.

«Ничего против законопроекта не имею, но наши граждане очень любят получать награды. Нужно создать орден «Самый лучший гражданин» и выдавать его при рождении. Многие ходят и выпрашивают награды. Происходит девальвация орденов», — пояснил Дастан Бекешев.

Инициаторы законопроекта отметили, что будет производиться тщательный отбор при награждении.
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