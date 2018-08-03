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Власть

ОБСЕ готова и дальше поддерживать преобразования в Кыргызстане

ОБСЕ готова поддерживать Кыргызстан, оказывая стране необходимую помощь. Об этом сообщил глава Программного офиса организации в Бишкеке Пьер фон Аркс на встрече с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и реализацию программно-проектной деятельности ОБСЕ в Кыргызстане.

Мухаммедкалый Абылгазиев акцентировал внимание на прозрачности процесса построения системы открытого государственного управления.

Глава офиса ОБСЕ в Бишкеке отметил, что система электронного межведомственного взаимодействия «Тундук» нуждается в доработке ряда аспектов.

«За годы работы организация выстроила конструктивную модель работы с правительственными структурами республики. Хочется отметить ваше успешное участие в работе пятого саммита Международной инициативы партнерства «Открытое правительство» в Грузии, которое положительно скажется на имидже страны и ее инвестиционной привлекательности», — считает Пьер фон Аркс.

По итогам встречи стороны отметили готовность провести осенью на высоком уровне серию мероприятий по электронному бизнесу и парламентаризму.
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