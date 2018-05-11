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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

Премьер-министр: О повышении тарифов на электроэнергию не может быть и речи

Необходимо оптимизировать расходы энергокомпаний. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил директор Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Улан Рыскулов.

«Ранее руководители энергокомпаний получали огромные зарплаты. Теперь в АО «Энергохолдинг» другая система, но их внутренние расходы надо сократить», — заявил Улан Рыскулов.

Также он сообщил, что распредкомпании не выполняют нормативы по сокращению электрических потерь.

«Сегодня, когда в обществе идут разговоры о коррупции в энергосекторе, тяжело говорить о повышении тарифов. Но тарифы должны отвечать потребностям. Цены на уголь растут, а тарифы остаются прежними. Необходимо тарифы на электроэнергию привязать к инфляции. При ней дорожает бензин, связь и другое, цены на электричество тоже должны расти», — сказал председатель комитета.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что о повышении тарифов на электричество не может быть и не речи.

«Сначала надо обеспечить прозрачность в энергосекторе и заслужить доверие народа», — ответил глава кабмина.
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