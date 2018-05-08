Двойное гражданство. Кто из чиновников засветился в таких скандалах

Сегодня разгорелся очередной скандал с иным гражданством у чиновников. В социальных сетях депутат Дастан Бекешев написал, что заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Нурсулу Ахметова имеет гражданство Казахстана.

Позже выяснилось, что информация недостоверная. Парламентарий признал в социальных сетях, что это фейк.

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Но извиняться, похоже, Дастан Бекешев не собирается: ни перед Нурсулу Ахметовой, ни перед Татту Мамбеталиевой, от которой он якобы и получил письмо по электронной почте о наличии у Ахметовой другого паспорта.

Напомним, именно Дастан Бекешев инициирует законопроект, чтобы депутатов, судей, чиновников исполнительной власти наказывать уголовно за сокрытие сведений о наличии иного гражданства. Документ вынесли на общественное обсуждение.

Дастан Бекешев считает, что Генеральная прокуратура должна возбуждать уголовное дело по статье «Подлог».

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С начала года в Кыргызстане произошло три случая выявления иного гражданства у двух чиновников и депутата Жогорку Кенеша. Странная история случилась с заместителем главы ГНС Замирбеком Чекирбаевым. Сразу после назначения выяснилось, что он якобы является гражданином России. В правительстве Кыргызстана информацию опровергли, но доказать отсутствие двойного гражданства не смогли.

Вдвойне не повезло начальнику передвижной механизированной колонны ГСИН. Он попался на взятке в $3 тысячи за прекращение доследственной проверки. А в ходе следствия установили, что подозреваемый имеет двойное гражданство.

ИА «24.kg» вспомнило чиновников и депутатов, которые оказались втянутыми в разборки с двойным гражданством.

Асылбек уулу Дамирбек

Фото из Интернета. Асылбек уулу Дамирбек

Идея — ужесточить наказание вплоть до тюремного срока, если занимающий политическую или государственную должность человек не признался, что у него есть паспорт другой страны, стала активно муссироваться после ареста в Алматы экс-депутата парламента Асылбек уулу Дамирбека. Тогда и выяснилось, что у него есть и гражданство Казахстана. За это его лишили мандата.

Он выступал на международных соревнованиях под флагом Казахстана. Несмотря на то что у бывшего нардепа есть паспорт другого государства, он дважды становился депутатом Жогорку Кенеша: в 2007-м и 2015 году.

Омурбек Бабанов

Фото из Интернета. Омурбек Бабанов

Омурбека Бабанова не пустили в парламент в 2007 году (он возглавлял список СДПК. — Прим.), поскольку в ЦИК поступило сообщение: кандидат является гражданином Казахстана. Социал-демократы тогда находились в оппозиции, и решение Центризбиркома о снятии кандидата с гонки восприняли как подавление политических оппонентов.

Омурбек Бабанов не отрицал, что имел казахстанский паспорт, но отказался от него, когда решил заняться в Кыргызстане политикой. В ЦИК его аргументы в расчет не приняли.

Вопрос его двойного гражданства поднимался и в 2010-м, и в 2015-м, когда он участвовал в парламентских выборах. Но дальше заявлений и требований некоторых гражданских активистов исключить Омурбека Бабанова из списка кандидатов, выгнать из парламента, отобрать министерский портфель дело не пошло.

Кубанычбек Кулматов

Фото из Интернета. Кубанычбек Кулматов

В 2011 году народные избранники обвинили в наличии двойного гражданства главу Государственной таможенной службы Кубанычбека Кулматова. Кстати, он ее возглавляет и сейчас, успев за это время побывать мэром Бишкека, главой Российско-Кыргызского фонда развития и Национального банка.

Генеральная прокуратура, отвечая на депутатский запрос, выяснила, что у Кубанычбека Кулматова есть гражданство России.

Фарид Ниязов, будучи на тот момент советником премьер-министра, заявил журналистам, что Кубанычбек Кулматов опровергает наличие гражданства РФ, но подтверждает: в начале 1990-х он получил служебный паспорт России на основании документа, удостоверяющего личность гражданина Советского Союза.

По возвращении из загранкомандировки он сдал служебный паспорт в соответствующие структуры РФ и получил документ гражданина Кыргызской Республики. Фарид Ниязов.

Кубанычбек Кулматов отмолчался. Добиться его отставки в связи с тем, что он нарушил Закон «О государственной службе», парламентариям не удалось. Действительно ли избавился чиновник от второго паспорта и когда именно, не известно.

Жыргалбек Саматов

Фото из Интернета. Жыргалбек Саматов

В 2016 году депутатского мандата лишили члена фракции «Республика — Ата Журт» Жыргалбека Саматова. Он получил паспорт гражданина России в 2001 году.

Генпрокуратура Кыргызстана, ссылаясь на ответ Федеральной миграционной службы России, направила в Центризбирком уведомление о получении материалов, доказывающих наличие у Жыргалбека Саматова второго гражданства.

Клара Кабилова

Фото из Интернета. Клара Кабилова

Четвертый месяц ЦИК проверяет поступившее обращение от ряда общественных организаций, что у претендента на мандат депутата Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен» Клары Кабиловой, ставшей Гульнарой-Кларой Самат, российское гражданство.

В ЦИК ждут уведомления на запросы в ГРС и Министерство юстиции. В МИД комиссии ответили, что не владеют такой информацией, но известно: в Посольство РФ в Кыргызстане Клара Кабилова за получением российского паспорта не обращалась.

Процедура несколько затянулась, но пока не придут все подтверждающие документы, Клара Кабилова мандат не получит.

Клара Кабилова претендует на место Аиды Саляновой, которую Бишкекский горсуд приговорил к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Ее признали виновной в злоупотреблении должностным положением в бытность министром юстиции.

Гульнара-Клара Самат — бывший председатель ЦИК. На выборах в Бишкекский городской кенеш в 2008 году она заявила, что ей угрожает Максим Бакиев — сын экс-президента Курманбека Бакиева, и покинула страну, опасаясь за свою жизнь.